В Мурманске поднимут плавучий док, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова»

Затонувший в ходе работ на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» док будет поднят. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Мантурова, это необходимо сделать, потому что иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода.

Он также подчеркнул, что на сроки последующего ремонта «Адмирала Кузнецова» это никак не повлияет: докование планируется по контракту только летом следующего года или весной 2020 года.