Боевое применение Су-57 в Сирии впервые показали на видео

Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Видео применения самолетов в боевых условиях опубликовано на странице Минобороны РФ в социальной сети «ВКонтакте».

«В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В сообщении подчеркнуто, что самолеты выполнили в Сирии десять полетов.

Истребители Су-57 получили боевое применение в Сирийской Арабской Республике в феврале текущего года, где нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, истребители были направлены в САР для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей.

Истребители сопровождали самолеты-лаборатории и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец сообщил, что Су-57 изначально создавался как многофункциональный самолет, способный решать задачи по уничтожению как воздушных, так и наземных целей и по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 и F-35.