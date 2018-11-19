В Минобороны рассказали о боевом применении Су-57 в Сирии

Более десяти вылетов совершили экипажи новейших российских истребителей Су-57 в Сирии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет новая машина совершила в январе 2010 года.