Проект российского сверхбыстрого вертолета успешно защищен в Минобороны РФ

Проект российского перспективного сверхбыстрого вертолета, способного развивать скорость до 400 километров в час, успешно защищен в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По некоторым данным, российское оборонное ведомство остановило свой выбор на одноосной схеме машины конструкторского бюро имени Миля. Согласно ней, перспективная машина будет способна развивать скорость до 400 километров в час.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что уже в этом году начнутся испытания боевой машины. По его словам, такой вертолет российские промышленники готовы создать за срок не менее пять-семь лет.

Также ранее «Звезда» рассказывала, каким будет новый российский сверхбыстрый вертолет, а также зачем Россия создает сверхбыстрый вертолет.