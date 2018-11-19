Минобороны сообщило о старте перевооружения войск на модернизированные РСЗО «Торнадо-С»

Плановое перевооружение с реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Смерч» на модернизированные РСЗО «Торнадо-С» начинается в этом году. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, модернизированная РСЗО «Торнадо-С» отличается от своей предшественницы увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы.

Кроме того, Матвеевский сообщил о продолжении поступления в войска современных модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ», а также модернизированных реактивных систем залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г».

Поступают современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения для скорейшей подготовки специалистов и в военные учебные заведения. Так, он сообщил, что в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры рода войск такие образцы поступают в приоритетном порядке.

«Торнадо-С» (С – Смерч) – модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Она комплектуется новыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметра с максимальной дальностью полета до 120 километров. Контракт на поставки «Торнадо-С» и новых реактивных снарядов к ним был подписан на форуме «Армия-2016».

Один залп «Торнадо-С» поражает площадь в 67 гектаров – это около ста футбольных полей.