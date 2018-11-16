Новейшие Ми-171А2 и Ансат презентовали во Вьетнаме

«Вертолеты России» представили новейший вертолет Ансат и модификацию Ми-8/17 – Ми-171А2 во время демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе компании, входящей в Госкорпорацию «Ростех».

На мероприятии будущие покупатели и нынешние эксплуатанты могли узнать напрямую у производителя о всех конкурентных преимуществах новых машин.

«Я уверен, что демотур наших вертолетов станет отправной точкой для вывода на новый уровень отношений России и Вьетнама в авиационной сфере», - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский подчеркнул, что гражданской вертолетной техники переживает сейчас регионах Юго-Восточной Азии подъем, и Вьетнам может быть заинтересован в приобретении гражданской продукции.

Более 100 вертолетов Ми8/17 и более 20 ударных вертолетов Ми-24 стоит сейчас на вооружении армии Вьетнама.

Ансат – легкий вертолет, конструкция которого позволяет использовать машину и для транспортировки грузов и для перевозки людей.

Ми-171А2 – модификация Ми-8/17. Предполагается, что он будет выпускаться в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.