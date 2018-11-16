Управляемый «Торнадо»: для российских РСЗО создают высокоточные снаряды

Управляемые снаряды для РСЗО «Торнадо-Г» разрабатываются в России. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал главный конструктор НПО «Сплав», входящий в НПК «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Борис Белобрагин.

«Мы планируем сделать систему, которая будет наносить не только массированные удары по большим площадям, но и точечные. Каждый снаряд будет лететь по своему полетному заданию», - сказал Белобрагин.

Он уточнил, что разработка новых боеприпасов ведется НПО «Сплав» в инициативном порядке. Белобрагин добавил, что первые пуски опытных боеприпасов запланированы на декабрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил за рубежом 122-миллиметровый неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества.

В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что предприятие готово начать производство в интересах инозаказчиков.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение "СПЛАВ"» - основной разработчик реактивных систем залпового огня в России. Среди разработок предприятия такие системы как «Град», «Смерч», «Ураган» и «Торнадо».