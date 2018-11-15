Названа дата передачи арктических ЗРК «Тор» Северному флоту

Первый двизион арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» будет передан на Северный флот 22 ноября. Об этом сообщило инфомрагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" будет передан Северному флоту 22 ноября», - заявил собеседник агентства.

Ранее о передаче арктических «Торов» на Северный флот в третьей декаде ноября заявлял начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. После передачи комплексов боевым расчетам зенитного ракетного дивизиона военнослужащим предстоит пройти переобучение, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.

«Тор-М2ДТ» –– арктический вариант комплекса «Тор-М2», установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. ЗРК «Тор-М2ДТ» способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.