«Рособоронэкспорт» назвал причину огромного спроса на российские «Триумфы»

Спрос на зенитные ракетные системы ЗРС С-400 огромен из-за того, что они обладают лучшими характеристиками в сравнении с зарубежными аналогами, при этом их разработчик способен удовлетворить этот спрос благодаря хорошо отлаженной работе российской промышленности.

«Нашим основным преимуществом перед конкурентами является твердая уверенность как у нас, так и у партнеров в способности удовлетворить этот спрос благодаря хорошо отлаженной работе российской промышленности», - говорится в сообщении Рособоронэкспорта.

Среди конкурентных преимущество С-400 в Рособоронэкспорте назвали дальность стрельбы и другие ТТХ.

«По максимальной дальности поражения цели (380 км) С-400 превосходит аналоги практически вдвое. Ближайший показатель конкурентной ЗРС – 200 км, остальные отстают от российской системы в разы. Аналогичная ситуация и с минимальной дальностью, которая у «Триумфа» составляет 3 км, - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению представителей Рособоронэкспорта, один из важнейших факторов эффективности системы ПВО и ее живучести в современной войне это время ее свертывания и развертывания. По этому показателю С-400 опередил своих конкурентов минимум в 3 раза.

В сообщении также подчеркнуто, что С-400 способен сбивать помимо аэродинамических целей в том числе и баллистические ракеты.

Ранее канал CNBC со ссылкой на американскую разведку сообщил, что США, в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» оказывают давление на третьи страны с целью заставить их отказаться от покупки российских систем С-400. В сообщении телеканала подчеркнуто, что США якобы уже удалось совать российские оборонные контракты на миллионы долларов.