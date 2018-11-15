Новейшие саперные машины на базе танка Т-90 поступили в ЦВО

Инженеры Центрального военного округа получили новейшую саперную технику на базе танка Т-90. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Две инженерные машины разграждения ИМР-3М, выполненные на базе шасси танка Т-90, поступили по гособоронзаказу в отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что ИМР-3М - это первая машина данного назначения, которая выполнена на базе шасси танка Т-90: предыдущие образцы создавались на базе танков Т-55, Т-72 и Т-80.

Машина оснащена специальным бульдозерным оборудованием, телескопической стрелой. При этом в первом полугодии 2019 года бригада получит еще одну единицу ИМР-3М, что позволит полностью перевооружить соединение на современные образцы данного вида техники.