Проверка российского «стелса»: кадры испытаний Су-57 на малозаметность

Испытания проходили в самой большой в России безэховой камере, где носовая часть самолета облучалась электромагнитными волнами. В данном конкретном случае специальное покрытие было нанесено только на фонарь кабины, внутри которой был установлен манекен. Испытания позволяют определить, достаточно ли маскировочных слоев нанесено на стекло или необходимо их добавить. Важно подчеркнуть, что спецпокрытие наносится не на все детали планера Су-57.

«Вы можете сделать корпус самолета из поглощающих материалов. Такой путь тоже есть. Это, конечно, будет сделать лучше всего, но возникает вопрос о прочности», - рассказал ТРК «Звезда» академик РАН, научный руководитель программы по разработке спецхарактеристик Су-57 Андрей Лагарьков.

По такому пути пошли американские конструкторы при создании бомбардировщика B-2. Однако из-за формы планера и применения специальных материалов подобные летательные аппараты имеют слабые летные характеристики. Так, B-2 это дозвуковой самолет с весьма ограниченной маневренностью и внутренними объемами, что сокращает спектр применяемого им вооружения.

Ранее главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец сообщил сообщал, что Су-57 изначально создавался как универсальный самолет, способный наносить удары по наземным целям и вести воздушные бои.