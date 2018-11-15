Судоверфь «Звезда» приступила к серийному производству танкеров нового поколения

На судостроительном комплексе «Звезда» приступили к резке металла для второго танкера нового поколения класса «Афрамакс».

Это крупнотоннажное судно, предназначенное для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. В качестве топлива он использует СПГ. Танкер планируют применять в экспортных программах «Роснефти».

В церемонии резки металла приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

По словам Сечина, этап строительства первого судна будет завершен уже в 2019 году, после чего его спустят на воду для достройки и последующих испытаний.

Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа российского производства. Закладка головного судна состоялась 11 сентября.