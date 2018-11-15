Судоверфь «Звезда» приступила к серийному производству танкеров нового поколения
Окончание работ запланировано на 2019 год, а спуск на воду - на 2020 год.
Фото: sskzvezda.ru
На судостроительном комплексе «Звезда» приступили к резке металла для второго танкера нового поколения класса «Афрамакс».
Это крупнотоннажное судно, предназначенное для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. В качестве топлива он использует СПГ. Танкер планируют применять в экспортных программах «Роснефти».
В церемонии резки металла приняли участие глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.
По словам Сечина, этап строительства первого судна будет завершен уже в 2019 году, после чего его спустят на воду для достройки и последующих испытаний.
Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа российского производства. Закладка головного судна состоялась 11 сентября.