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Эскизный проект нового Ил-276 представят в 2019 году

Валентина Пескова
04:38 15.11.2018
Об этом сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.
Эскизный проект нового Ил-276 представят в 2019 году
Фото: Ilyushin.org

Эскизное проектирование нового военно-транспортного самолета Ил-276 планируется завершить в следующем году.

«Уже утвержден перечень соисполнителей опытно-конструкторских работ», - заявили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.

Отмечается, что разработка самолета ведется сразу с двумя типами двигателей: на первом этапе на него поставят двигатель ПС-90А-76, на следующем оборудуют модернизированным ПД-14. Бортовое радиоэлектронное оборудование позволит выполнять полеты в любых метеоусловиях как днём, так и ночью, во всех климатических зонах.

Напомним, российские ученые начали создание нового сверхтяжелого транспортного самолета Ил-276, который придет на смену Ан-124 «Руслан». О технических характеристиках новой крылатой машины «Звезда» ранее рассказывала подробно. Первый полет нового военно-транспортного самолета запланирован на 2023 год, а его серийный выпуск начнется в 2026 году.

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