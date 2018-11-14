Национальная орбитальная станция может появиться у России

Перспектива создания национальной орбитальной станции изучается в России. Информация об этом опубликована в ежеквартальном отчете ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Планируется, что в ближайшие годы в состав российского сегмента МКС войдут многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Партнеры по программе МКС договорились о том, что эксплуатация станции будет продолжаться, по крайней мере, до 2024 года», - говорится в отчете.

В документе отмечено, что орбитальный комплекс предполагается создать на смену Международной космической станции.

«Рассматривается возможность создания национальной орбитальной станции на базе элементов, разрабатываемых корпорацией для российского сегмента МКС», - следует из документа.

Ранее сообщалось, что до завершения эксплуатации МКС Россия направит на станцию еще 17 космических кораблей «Союз МС». Такое количество пилотируемых кораблей уже заказано в производство на мощностях РКК «Энергия».