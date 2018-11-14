Стал известен облик серийного истребителя Су-57

В серийное производство будет запущен вариант самолета под номером 511 (Т-50-11) в так называемой «пиксельной» окраске, которая снизит оптическую заметность машины.

«Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», - рассказал телеканалу «Звезда» главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

Стрелец подчеркнул, что задачу незаметности на Су-57 решает форма планера, спецпокрытие на фонаре и определенных элементах планера. Он также отметил, что самолет с двигателем второго этапа сможет развивать сверхзвуковую скорость на максимальном режиме, а не на форсаже, что также позволит снизить заметность машины.

«Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для того, чтобы снизить инфракрасную заметность», - сказал стрелец.

Ранее сообщалось, что испытания Су-57 с бортовым номером 511 начались в 2017 году. Позже этот самолет проходил испытания в Сирийской Арабской Республике, где нанес удар по террористам с помощью крылатых ракет.

Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели. Серийное название Су-57 впервые официально назвал главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда».

Контракт на поставку истребителей в войска был подписан между Министерством обороны РФ и компанией Сухой в августе текущего года. Он подразумевает поставку в войска двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.