Стартовал масштабный демо-тур российских вертолетов в Юго-Восточной Азии

Вертолеты Ансат и Ми-171А2 начали демонстрационный тур по Вьетнаму, Камбодже, Таиланда и Малайзии, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Мы рассчитываем, что наглядная демонстрация возможностей Ми-171А2 и Ансата позволит нам не только провести предметные переговоры с потенциальными заказчиками, но и получить мягкие контракты на эти машины», - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ранее вертолеты Ми-171А2 и Ансат были представлены на международной выставке Airshow China 2018, которая проходила в г. Чжухай (КНР) с 6 по 11 ноября. Машины были показаны на статической площадке и совершили демонстрационные полеты.

Он подчеркнул, что российская вертолетная техника традиционно получает высокую оценку в странах Юго-Восточной Азии.