До 30 целей одновременно: разработчик рассказал об уникальном «зрении» Су-57

Истребитель Су-57 сможет одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор НИИП им. В.В. Тихомирова Юрий Белый.

По словам Белого, речь идет о самолетах, вертолетах и крылатых ракетах. При этом антенны распределены у Су-57 по всему корпусу.

«До настоящего времени ни у нас, ни у зарубежных наших партнеров, скажем так, устанавливался только один локатор в носовой части», - подчеркнул Белый.

Истребитель Су-57 создан для завоевания господства в воздухе, при этом может наносить удары в том числе и по наземным и надводным целям. Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

В 2017 году главком ВКС Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» впервые официально заявил о серийном названии Т-50 ПАК ФА, который получил обозначение Су-57.

Контракт на поставку истребителей в войска был подписан между Министерством обороны РФ и компанией Сухой в августе текущего года. Он подразумевает поставку в войска двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.