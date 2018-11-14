Прорыв в военном секторе и на «гражданке»: каким будет новый российский сверхбыстрый вертолет

Русские конструкторы вновь прогремели на весь мир - новый вертолет стремительно завоевывает мировое пространство. Сейчас это только эскизный рисунок. Новый концепт отечественного геликоптера появился на страничке известного издания Defence Blog, следом подключился электронный журнал Scramble из Голландии. Журналисты из страны тюльпанов интригуют подробностями: чудо-агрегат русских будет развивать скорость до 700 км/ч! По меркам винтокрылых машин - просто космос, ведь средние показатели у них сейчас в районе скромных двухсот двадцати.

Впрочем, эксперты со стажем не спешат поддаваться охватившему рунет ажиотажу. Уж больно напоминает появившееся на страничках различных ресурсов изображение старые наброски конструкторов-мечтателей, известные знатокам этой области... еще с 80-х годов прошлого века.

Один из специалистов авиастроения так и заявил: «Когда я в первый раз увидел эти фото с новым русским вертолетом, меня будто дежавю посетило. Похожие концепты были тогда едва ли не в каждом специализированном журнале. Даже для юных моделистов делали бумажные «раскрои» в журналах типа «Моделист-конструктор» или даже в «Юном технике».

Чудо-геликоптер: что правда, а что «притянули»?

Так что же представляет собой этот загадочный винтокрыл, еще ни разу не взлетавший, но уже наделавший столько шума: перспективную разработку, уже принятую к действию, или очередной «маниловский» проект, который так и останется яркой картинкой, сотворенной умелым художником в компьютерной программе ради «галочки»?

Слухи о новом сверхбыстром вертолете появились в информационном пространстве еще в 2014-ом. Год назад, в ноябре 2017-го, подоспела информация из серьезных источников. Гендиректор концерна «Вертолеты России» Андрей Богинский официально сообщил тогда, что через год Министерство обороны РФ представит концепцию нового скоростного вертолета. Двум конструкторским бюро поручена работа над проектами, лучший из них впоследствии воплотит в жизнь наша оборонная промышленность.

В феврале 2018‑го появилась новая информация. На тот момент заместитель министра обороны, а ныне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что уже в этом году начнутся испытания боевой машины, способной развивать скорость свыше 400 км/ч.

«Такой вертолет российские промышленники готовы создать за срок не менее 5-7 лет», - сказал чиновник.

Также стало известно, что область применения сверхскоростных вертолетов не ограничится военными нуждами. Гражданская версия винтокрылой машины, вдвое превышающей по скорости основные зарубежные аналоги, непременно заинтересует грузоперевозчиков и владельцев пассажирских авиакомпаний.

Больше журналистам тогда узнать не удалось - военные конструкторы не спешили разглашать секреты новой разработки.

Продолжение сериала от «Камова»

Как это часто бывает сегодня, информационный повод пришел из всемирной паутины. Просочившиеся туда изображения вертолета молниеносно разлетелись по мировым новостным ресурсам. На опубликованной картинке даже можно различить, где именно занимаются многообещающей разработкой. Это широко известное и авторитетное КБ «Камов», занимающееся проектами винтокрылых машин еще с 40-х годов XX века. Имя модели, впрочем, пока держится в секрете. Зато наметанный глаз специалиста легко разглядит на эскизе ключевые особенности «вертолета будущего». К примеру, аппарат будет оснащен соосной схемой расположения несущих винтов, ставшей уже визитной карточкой конструкторского бюро. Подтверждают разработчики и ранее заявленные скоростные качества образца - сверхрекордные для сегодняшних геликоптеров 700 км/ч.

«Чтобы достичь таких высоких скоростных характеристик, очевидно, что вертолет едва ли не весь будет из композитных материалов, - предполагает военный эксперт Константин Ружий. - Еще можно разглядеть очень хорошо развитые крылья. Приплюсуйте сюда новые винты и новый двигатель - и получим вертолет-"спидвей"».

И еще одна особенность конструкции, которая роднит новый концепт с другим детищем КБ «Камов», боевым винтокрылом Ка‑52 - расположение кабины. Она будет устроена точно таким же образом, как и в знаменитом «Аллигаторе».

«Эта схема отлично себя зарекомендовала в той же Сирии, - продолжает Константин Ружий. - Пилот и оператор систем вооружений сидят рядом и ощущают прямую «локтевую» связь. Это очень удобно: в критический момент можно перехватить управление машиной».

Эксперт также отмечает, что на изображении прототипа угадывается очень массивная силовая установка, вероятно с двумя турбинами.

Из виртуальности - в реальность

Мировые эксперты как в военной, так и в гражданской сфере считают, что перспективы у вертолетов в обозримом будущем - самые оптимистичные. Винтокрылые машины еще много лет будут востребованы в самых различных отраслях, а объем производства их до 2025 года оценивается рыночными специалистами на уровне 115-120 миллиардов долларов.

Наличие многообещающих разработок от отечественных КБ вселяет не меньший оптимизм. Ведь это означает, что Россия и дальше будет оставаться в авангарде мировой научно-технической мысли. Главное, чтоб никакие препоны не помешали на трудном пути - от великолепных идей до не менее блистательного воплощения в жизнь. А здесь у нас скорости, зачастую далеко не космические.