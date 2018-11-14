Минобороны утвердило техзадание на новый Ил-276

Министерство обороны России утвердило тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276. Об этом сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.

«Тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолет утверждено. Мы уверены, что на несколько десятилетий самолет Ил-276 станет одним из основных средств военно-транспортной авиации», - цитирует представителя компании РИА Новости.

Ранее, в июне этого года, стало известно, что впервые в истории создания военно-транспортных самолетов ТТЗ будет одновременно подготовлено и под нормы Минобороны, и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Ил-276 - многоцелевой транспортный самолет. Он создается для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России. «Звезда» подробно рассказывала о его технических характеристиках. Первый полет нового среднего военно-транспортного самолета запланирован на 2023 год, а серийный выпуск начнется в 2026 году.