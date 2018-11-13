В ОСК назвали сроки передачи «Адмирала Кузнецова» флоту

Повреждения, которые получил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» из-за нештатного затопления плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе, не скажутся на сроках его ремонта. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Все, что касается повреждений, полученных в результате нештатного погружения дока и связанных с падением механизмов на палубу авианосца, существенного влияния не окажет», - заявил Рахманов на селекторном совещании в Минобороны России.

Он уточнил, что восстановление повреждений не вызовет существенного отклонения от сроков выполнения ремонта.

Также в ходе селекторного совещания заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал о выполнении доковых работ на «Адмирале Кузнецове», а также привел оценку ущерба, нанесенного кораблю.

Инцидент с нештатным затоплением плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске при выходе из него «Адмирала Кузнецова» произошел в ночь на 30 октября.