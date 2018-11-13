В Минобороны РФ рассказали о выполнении работ на «Адмирале Кузнецове»

Все доковые работы на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» выполнены в полном объеме. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«В период с 17 сентября по 30 октября 2018 года в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске», - сообщил Криворучко на селекторном совещании в Минобороны России.

Кроме того, Криворучко рассказал об ущербе, который был нанесен «Адмиралу Кузнецову» в инциденте с нештатным затоплением плавучего дока. По его словам, специальной комиссией было установлено, что значительных повреждений авианесущий крейсер не получил.

Инцидент с нештатным затоплением плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске при выходе из него «Адмирала Кузнецова» произошел в ночь на 30 октября.