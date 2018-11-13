Технология улучшения коротковолновой радиосвязи разработана в России

Технологию, улучшающую качество цифровой радиосвязи в коротковолновом диапазоне разработал Калужский НИИ телемеханических устройств. Информацию об этом распространила пресс-служба холдинга «Росэлектроника», в состав которой входит АО «КНИИТМУ».

«Разработка АО "КНИИТМУ" позволяет существенно увеличить длину передаваемых сообщений — с 1000 бит до нескольких Мбит», - говорится в сообщении.

В «Росэлектронике» уточнили, что с внедрением новой технологии вероятность недоведения сообщений сократилась до 1%.

В настоящее время специалисты КНИИТМУ подготовили рабочую конструкторскую документацию первого базового программно-аппаратного комплекса, основанного на обновленной технологии. В ближайшее время планируется создать опытный образец аппаратуры, провести предварительные, а затем приемочные испытания.