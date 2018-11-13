От «Солнцепека» до «Шмеля»: какая новейшая техника есть у войск РХБЗ

13 ноября войска РХБЗ отмечают 100-летний юбилей. Их главная задача - защита соединений от последствий применения оружия массового поражения: как химического, радиационного, так и биологического. Но это далеко не все. Военные химики умеют также ликвидировать последствия аварий на опасных объектах, уничтожать противника с помощью огнеметных систем, ставить дымовые завесы. Телеканал «Звезда» рассказывает о современной технике, которая позволяет им справляться с этими задачами.

Реактивный пехотный огнемет одноразового применения «Шмель» стоит на вооружении подразделений огнеметчиков в составе войск РХБЗ. При взрыве высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления. Это позволяет уничтожать живую силу в том числе внутри укрытий, без пробития преграды. Эквивалент каждого выстрела - до девяти килограммов. В замкнутом пространстве РПО уничтожает все живое в пространстве 80 кубических метров, а площадь поражения на открытой местности превышает 50 «квадратов». Последняя модификация огнемета, «Шмель-М», имеет дальность полета капсулы до 1 700 метров, а прицельная дальность составляет 800 метров.

РХМ-6 — российская разведывательная химическая машина, созданная на базе БТР-80. Предназначена для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки, обеспечения передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками. В данный момент испытания проходит машина РХБ-разведки РХМ-8.

ТМС-65 — специальная машина химических войск, созданная на базе автомобиля «Урал-375» Может проводить специальную обработку (дегазацию, дезинфекцию) газовым или газокапельным способом тяжелой военной техники, оборудования, невысоких зданий и сооружений, а также проводить дезинсекцию районов (участков местности). Также ТМС-65 способна ставить мощные дымовые завесы для скрытия действий своих войск от наблюдения противником.

Дымовая машина ТДА-3 предназначена для маскировки военных объектов с помощью дымовых и аэрозольных завес. Образуемые машиной дымы позволяют укрывать большие площади от средств разведки и наведения оружия противника. Дымовые смеси, применяемые в ТДА-3, позволяют скрывать объекты и в инфракрасном диапазоне излучения.

Универсальная тепловая машина УТМ-80 разработана в интересах Ракетных войск стратегического назначения, она предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Конструкция машины позволяет выполнять спецобработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок «Ярс» с перемещением площадки оператора вдоль очищаемого объекта на высоте до 20 метров.

Противогаз ПМК-4 является средством индивидуальной защиты органов дыхания нового поколения. Данный противогаз превосходит существующие аналоги отечественного и зарубежного производства как по защитным характеристикам, так и по удобству эксплуатации. ПМК-4 повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В противогазе ПМК-4 имеется возможность подсоединения емкости с водой, а также установки средств коррекции зрения.

Тяжелая огнеметная система ТОС-А1 «Солнцепек» создана для уничтожения автомобильной и бронированной техники, живой силы противника.

Разработана в 2001 году на базе ТОС-1 «Буратино». Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний.

«Тосочка» будет обладать улучшенными характеристиками, большей мобильностью и может быть размещена в том числе на колесном шасси, к чему подтолкнул опыт использования ТОС в пустынных зонах. Поставки системы в войска заложены в программу вооружений 2018–2025 годов