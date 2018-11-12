В Москве увековечили память выдающегося руководителя отечественного ОПК Леонида Смирнова

Память выдающегося деятеля советской оборонки и первого директора НИИ автоматики и гидравлики Леонида Смирнова увековечили в Москве.

В честь дважды Героя социалистического труда и лауреата Ленинской премии на стене здания института в Марьиной Роще установили мемориальную доску. В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

«Он был преемником на посту председателя военно-промышленной комиссии после Дмитрия Устинова в 1963 году и руководил ей долгие 22 года. На его годы правления пришлись самые тяжелые времена становления российской оборонки и упрочнения советской армии. Это и формирование ракетно-ядерного щита, и пилотируемая космонавтика, и становление советской микроэлектроники. Роль и место этого человека безграничны», - сказал Борисов.

Научно-исследовательский институт, созданный под руководством Леонида Смирнова, разрабатывал системы дистанционного управления для артиллерийских систем. Опыт их создания широко применялся не только в сухопутных войсках, но и на флоте.