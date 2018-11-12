Новейшие комплексы РЭБ «Силок» поступили на базу РФ в Таджикистане
Комплексы созданы для борьбы с беспилотниками и способны выполнять эту работу в автоматическом режиме.
Фото: МО РФ
Комплексы радиоэлектронной борьбы «Силок» поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Комплекс "Силок" относится к новейшим разработкам в области РЭБ, в автоматическом режиме обнаруживая дроны, самостоятельно определяет их координаты, а затем подавляет на различных диапазонах рабочих частот», — говорится в сообщении ЦВО.
В пресс-службе ЦВО подчеркнули, что комплексы повысят антитеррористическую защищенность российских военных объектов в Таджикистане.