В Сети появилось видео первого полета бомбардировщика Ту-95
Уникальные кадры кинохроники опубликовало Минобороны России в честь 66-й годовщины первого полета этой машины.
Фото: С. Федоров, РИА "Новости"
Кадры первого полета стратегического бомбардировщика Ту-95 опубликовало Министерство обороны РФ. Видео опубликовано в честь 66-й годовщины первого полета этой машины.
Ту-95 является самым скоростным самолетом с винтовыми двигателями в мире. За время эксплуатации самолет претерпел около 30 модификаций, в том числе проводились испытания экспериментального бомбардировщика с ядерным реактором.
Несмотря на то, что Ту-95 сегодня является «дедушкой» стратегической авиации России, первый боевой опыт экипажи этих самолетов получили в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.