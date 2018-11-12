В Сети появилось видео первого полета бомбардировщика Ту-95

Кадры первого полета стратегического бомбардировщика Ту-95 опубликовало Министерство обороны РФ. Видео опубликовано в честь 66-й годовщины первого полета этой машины.

Ту-95 является самым скоростным самолетом с винтовыми двигателями в мире. За время эксплуатации самолет претерпел около 30 модификаций, в том числе проводились испытания экспериментального бомбардировщика с ядерным реактором.

Несмотря на то, что Ту-95 сегодня является «дедушкой» стратегической авиации России, первый боевой опыт экипажи этих самолетов получили в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.