Войска РХБЗ в ЦВО получат огнеметы «Солнцепек» и новейшие машины химразведки

Свыше 50 единиц новой военной техники получат подразделения радиационной, химической и биологической защиты в Центральном военном округе. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ округа генерал-майор Валерий Васильев.

«В следующем году планируется поставить еще 51 образец современной техники», - заявил Васильев.

Он уточнил, что к 2020 году доля новой техники военных химиков в ЦВО составит 70%.

По словам Васильева, в течение последних трех лет войска РХБЗ в Центральном военном округе получили 68 единиц современных образцов военной и специальной техники. В частности, в 2018 году военные химики ЦВО сформировали в одном из полков роту тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в которую были включены три боевые машины БМ-1. Это позволило ощутимо нарастить боевые возможности войск. Также в округ поступило 15 современных машин РХБ разведки РХМ-6.