На атомный ледокол «Урал» погрузили ядерные реакторы

На АО «Балтийский завод» завершена погрузка двух ядерных реакторов «Ритм-200» на второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Чтобы осуществить сложную операцию, на предприятии была спроектирована специальная оснастка, которая позволила провести синхронизированный спуск реакторов с определенным наклоном и точностью до 1 мм.

Погрузка реакторов на стапеле позволила сократить время достройки судна на плаву.

«Урал» - третий по счету атомный ледокол проекта 22220, заложенный в июле 2016 года.

Первое судно проекта «Арктика» будет передано заказчику в следующем году. Все ледоколы этого проекта получили водо-водяные ядерные реакторы РИТМ-200, разработанные в ОКБМ имени Африкантова.