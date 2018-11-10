Саперы, облаченные в «Сокол», приступили к разминированию полигонов в Чечне

Мотострелки 58-й армии ЮВО, дислоцированные в Чеченской Республике, приступили к очистке общевойсковых полигонов Гвардеец, Калиновский и Альпийский от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Поиск таких снарядов будут проводиться на площади более тысячи гектаров с использованием спецтехники и минно-розыскных собак. Также отмечается, что в целях безопасности обнаруженные боеприпасы будут подрываться на месте.

Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от мелких осколков, а шлем, оснащенный специальным забралом, может выдержать попадание девятимиллиметрового патрона с расстояния 25 метров.

При этом масса костюма составляет всего 8,5 килограмма.