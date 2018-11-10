Новый арктический снегоход для Минобороны разработали в Татарстане

Группа компаний «Ком» разработала арктический снегоход для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщил председатель правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Данная разработка, по его словам, будет представлена широкой публике на IV Международном кластерном форуме, который пройдет с 13 по 14 ноября 2018 года в городе Набережные Челны (Республика Татарстан). Кроме того, как он сообщил в беседе с ТАСС, на сегодняшний день подготовлено два образца снегоходов. Кроме арктического снегохода, участникам форума представят его плавающую версию.

Также сообщается, что снегоход является инициативной разработкой предприятия, которой оно занималось совместно с Нижегородским государственным техническим университетом. Ожидается, что снегоход выпустят в серийное производство уже в 2019 году.