Мотострелки под Оренбургом получат модернизированные танки Т-72Б3
Поступление тридцати машин в части ожидается в первом полугодии 2019 года.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Мотострелки под Оренбургом получат в 2019 году модернизированные танки Т-72Б3, оснащенные радиостанциями нового поколения и новыми системами управления огнем, сообщает пресс-служба ЦВО.
В сообщении говорится, что танки получили также цифровые баллистические вычислители и многоканальные прицелы наводчика с тепловизионным каналом.
В боекомплект введены новые боеприпасы повышенной мощности с доработанным автоматом заряжания.
Ранее сообщалось, что на Тоцком полигоне под Оренбургом началась огневая подготовка экипажей танков Т-72Б3, в ходе которой они уничтожили кочующие отряды условных террористов.