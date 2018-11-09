Мотострелки под Оренбургом получат модернизированные танки Т-72Б3

Мотострелки под Оренбургом получат в 2019 году модернизированные танки Т-72Б3, оснащенные радиостанциями нового поколения и новыми системами управления огнем, сообщает пресс-служба ЦВО.

В сообщении говорится, что танки получили также цифровые баллистические вычислители и многоканальные прицелы наводчика с тепловизионным каналом.

В боекомплект введены новые боеприпасы повышенной мощности с доработанным автоматом заряжания.

Ранее сообщалось, что на Тоцком полигоне под Оренбургом началась огневая подготовка экипажей танков Т-72Б3, в ходе которой они уничтожили кочующие отряды условных террористов.