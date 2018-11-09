Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» с «Байтерека» пройдет в 2022 году
Первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с ракетного комплекса «Байтерек» пройдет в 2022 году. Об этом говорится в материалах, распространенных перед презентацией обновленного российско-казахстанского проекта.
Фото: Роскосмос
В 2022 году будут проведены автономные комплексные испытания наземного технологического оборудования, введены в эксплуатацию объекты наземной космической инфраструктуры ракетного комплекса.
Позже, в 2023-2025 годах, пройдет три пуска ракеты-носителя «Союз-5» в рамках отработки ее пилотируемого варианта.
Космический ракетный комплекс «Байтерек» - совместный российско-казахстанский проект по созданию организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с космодрома Байконур экологически чистыми ракетами-носителями вместо использующей токсичные компоненты топлива ракеты «Протон».