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Конструктор истребителя Су-57 рассказал, в чем он превосходит F-22 и F-35

Александр Пешков
11:50 09.11.2018
Истребитель Су-57 превосходит американский F-22 Raptor по возможностям нанесения ударов по наземным целям, а F-35 - в воздушном бою.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда", Pixabay

Российский истребитель Су-57 способен эффективно решать задачи по уничтожению как воздушных, так и наземных целей и по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 и F-35. Об этом в эксклюзивном интервью в рамках выпуска программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» рассказал главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

«По отношению нагрузки самолета, которую он может взять, к его массе... Чем больше это отношение, тем выше качество самолета с точки зрения носителя. То же касается и объема и массы номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. И надо сказать, что по этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения», - сказал «Звезде» Стрелец.

Конструктор подчеркнул, что самолет изначально создавался как многофункциональный истребитель, в то время как истребители F-22 и F-35 способны качественно решать только определенные задачи.

«Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух - воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух - поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы», - объяснил Стрелец.

Он также отметил, что созданный для решения задач по уничтожению наземных целей F-35 по своим маневренным, разгонным характеристикам уступает и Су-57, и российским истребителям четвертого поколения.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название Т-50.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В августе между Министерством обороны и компанией «Сухой» был подписан контракт на поставку истребителей в войска. Он подразумевает поставку двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55 утра.

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