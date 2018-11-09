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Российские крылатые ракеты станут еще более неуязвимыми

Алексей Савелов
09:30 09.11.2018
В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет.
Российские крылатые ракеты станут еще более неуязвимыми
Фото: Минобороны РФ

Российские крылатые ракеты оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их производство уже началось. Об этом сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

«Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить», - цитирует РИА Новости Михеева.

По его словам, такие системы уже прошли все испытания.

Он сообщил, что в настоящее время ими оснащаются ракеты Х-101 и Х-102, носителями которых являются стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

Точные технические характеристики ракеты не раскрываются. Из открытых источников известно, что ракета может нести как ядерную, так и неядерную боеголовку, а дальность ее полета составляет несколько тысяч километров.

Ранее на учениях стратегических ядерных сил новейшую российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи.

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