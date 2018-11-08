«Вертолеты России» поставят в Китай партию новейших Ми-171А2

Партию многоцелевых вертолетов Ми-171А2 планирует продать Китаю холдинг «Вертолеты России». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Мы готовы начать серийное производство Ми-171А2 для иностранных заказчиков, и я уверен, что Китай будет в их числе. Поставки в интересах столь крупного эксплуатанта, несомненно, будут способствовать получению дальнейших заказов», - цитирует пресс-служба генерального директора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

По его словам, вертолет этой модели является огромным шагом в развитии семейства Ми-8/17, он воплотил в себе новейшие технические решения, улучшившие комфорт, безопасность и летно-технические характеристики.

Намерение приобрести партию Ми-171А2 подтвердила китайская компания China General Aviation Service. В «Вертолетах России» рассчитывают до 2022 года изготовить и передать заказчику шесть винтокрылых машин.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 - модернизированный вертолет семейства Ми-8/17. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из отличий Ми-171А2 является новая несущая система. На вертолете установлены Х-образный рулевой винт и несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. За счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 килограммов.