Россия поставит в Китай 20 вертолетов «Ансат»

Двадцать вертолетов «Ансат» будут переданы Китаю в многоцелевой комплектации и могут быть использованы для оказания первичной помощи пострадавшим, экстренной медицинской эвакуации пациента и эксплуатироваться в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со трудной транспортной доступностью, сообщает пресс-служба холдинга.

Машина также может обеспечивать возможность проведения реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в госпиталь.

Вертолеты будут переданы КНР в 2019-2020 годы. Российским службам экстренной помощи уже передано 11 вертолетов, еще семь будут поставлены до конца года.

Кроме того, в сентябре 2018 года «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и «Авиакапитал-Сервис» подписали контракты на поставку 104 вертолетов этого типа в медицинском исполнении.