Ми-38 в версии для военных совершил первый полет

Первое висение борта Ми-38 для военных состоялось в субботу. Об этом сообщил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на форуме Airshow China.

По словам Богинского, опытный образец создан за счет компании по техническому заданию Министерства обороны.

Он допустил возможность увеличения массы груза на внешней подвеске вертолета с шести до восьми тонн, что позволит расширить возможность применения этой машины в военных целях.

Ми-38 - транспортно-пассажирский вертолет, который занимает нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Способен перевозить до 30 пассажиров или до 6000 кг на внешней/5000 кг внутри кабины.

Проектирование машины началось в 1981 году, в 1989 году модель была презентована в Ле Бурже. Изготовление двух экземпляров началось в 1993 году. В связи с экономическими трудностями, работы были приостановлены. Возобновление проекта началось в 2010 году.

Первый контракт на поставку вертолетов был подписан в 2017 году. Согласно этому документу, первые две машины должны поступить в войска в 2019 году.

От гражданской версии Ми-38Т отличается установкой топливной системы с защитой от взрыва при жесткой посадке, дополнительными топливными баками, специализированными средствами связи.

Кроме того, машина будет адаптирована для полетов в Арктике.

Серийное производство партии из пяти машин запущено в Казани.

О предназначении машины и ее роли в вооруженных силах в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказывал руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев.