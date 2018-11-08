Су-57 сможет садиться на сверхкороткие полосы и авианосцы

Длина пробега у новейшего Су-57 будет в два раза меньше, чем у Су-35, что позволяет использовать его с укороченных полос без специальных устройств. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» рассказал главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

«Самолет должен совершать посадку на укороченную полосу без специальных средств <...> Точные цифры не могу назвать, потому что это секретная вещь, но они в два раза меньше, чем у Су-35», - сказал Стрелец.

Стоит отметить, что на макете российского авианосца будущего, который был представлен на ряде военных выставок, в качестве самолетов были обозначены именно Су-57.

Возможность взлета и посадки на укороченные полосы необходима в том числе и для того, чтобы самолеты можно было использовать с поврежденных во время боевых действий аэородромов.

Из открытых источников известно, что длина пробега Су-35 с нормальной взлетной массой, тормозным парашютом, использованием тормозов составляет около 600 метров. Длина единственного авианесущего крейсера в составе ВМФ РФ «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - 305 метров.

Основной ударной силой «Адмирала Кузнецова» являются палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ. Эти самолеты при посадке используют авиафинишеры, что позволяет сократить пробег у сопоставимого с Су-57 по взлетной массе тяжелого истребителя Су-33 до 90 метров.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.