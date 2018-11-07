В России началась разработка перспективного стратегического бомбардировщика

В России начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК на официальной странице корпорации в социальной сети Facebook.

Как сказано в сообщении, за счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, восстановления производства самолётов Ту-160М усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил России.

Также отмечается, что работы по модернизации и развитию комплекса находятся на особом контроле у Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.