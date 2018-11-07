Снаряд для «Торнадо-Г» повышенного могущества впервые представят за рубежом

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представит за рубежом 122-миллиметровый неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества (индекс 9М538) для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г».

Масса головной части снаряда составляет 34,5 килограмма, при этом число готовых шестимиллиметровых поражающих элементов в нем достигает 1312 штук, девятимиллиметровых - 2660 штук.

Снаряд создан для уничтожения живой силы, а также легкобронированной и небронированной техники, командных пунктов и других объектов.

Также на выставке «Техмаш» представит выстрел «Басня» для БМП-3, а также ракету С-80ОФП «Бронебойщик».