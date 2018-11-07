Россия продолжила продвижение гидросамолетов в Юго-Восточную Азию

РФ продолжает продвигать самолет-амфибию Бе-200 в страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил директор по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиастроительной корпорации Виктор Чернов.

«У нас продолжаются мероприятия по продвижению самолетов Бе-200. Эта машина и другие российские самолеты-амфибии могут заинтересовать страны региона», - заявил Чернов на полях выставки Indo Defence 2018.

По его словам, отсутствие аэродромной инфраструктуры на отдаленных территориях и многочисленных островах, а также возможность применения Бе-200 для пожаротушения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и грузопассажирских перевозок дают этому самолету реальную перспективу в регионе.

Оружейная выставка Indo Defence 2018 пройдет с 7 по 10 ноября в Индонезии. Она является одной из крупнейших международных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проводится при поддержке индонезийского министерства обороны.

Ранее стало известно, что Россия представит на Indo Defence 2018 среди прочих экспонатов экспортные модификации крылатых ракет «Калибр» и выстрел «Басня» для БМП-3.