Россия предложит инозаказчикам выстрел «Басня» для БМП-3

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представит на Международной выставке оборонных технологий и военной техники INDO DEFENCE EXPO & FORUM - 2018 ряд своих разработок, к том числе 100-миллиметровый выстрел 3УОФ17 «Басня» с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ32 к орудию - пусковой установке 2А70 (БМП-3), говорится в сообщении предприятия.

В нем подчеркнуто, что в данный момент на вооружении индонезийской армии находится порядка 50 БМП-3 и страна проявляет интерес к самостоятельному производству боеприпасов для них. В связи с этим «Техмаш» предлагает партнерам совместные разработки и поставку готовой продукции.

Кроме того, «Техмаш» впервые представит за рубежом 122-миллиметровый неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества (индекс 9М538) для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г», а также 140-миллиметровый реактивный осколочно-фугасный снаряд повышенной дальности для огнеметно-зажигательного комплекса «Огонь».

На выставке также будет показана авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 миллиметров с осколочно-фугасной проникающей боевой частью, которая получила название «Бронебойщик».