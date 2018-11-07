Российские военные в Таджикистане получат новые БМП

Пять новых боевых машин пехоты БМП-2М поступят на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане до конца 2018 года.

Экипажи новых боевых машин полностью укомплектованы военнослужащими по контракту, каждый из которых прошел программу переподготовки. К прибытию новой техники мотострелки провели модернизацию парковых зон. Все БМП получат штатные места в крытых хранилищах, что облегчит их эксплуатацию и техническое обслуживание.

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновленным комплексом вооружения, включающим 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,62-миллиметровый пулемет, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомет. Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за рубежом. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.