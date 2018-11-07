Россия поставила в Экваториальную Гвинею новейшие вертолеты Ми-172

Холдинг «Вертолеты России» поставил Экваториальной Гвинее два вертолета Ми-172, сообщает пресс-служба предприятия.

Машины созданы для перевозки пассажиров и уже направлены в Центральную Африку, при этом салон одного из вертолетов выполнен по индивидуальному заказу: в салоне используются высококачественные материалы и установлено все необходимое современное оборудование.

Вторая машина создана в пассажирской модификации, на ее борту могут перевозиться в комфортных условиях до 26 человек.

Ми-172 - глубокая модификация вертолета Ми-18, который является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Машина может использоваться в любых климатических условиях. Общее количество вертолетов Ми-8/17 в странах африканского континента составляет более 700 единиц.