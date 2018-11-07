Россия представит экспортные модификации «Калибров» на выставке Indo Defence 2018

Интегрированные ракетные комплексы «Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ» представит компания «Рособоронэкспорт» на выставке Indo Defence 2018. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех.

«"Рособоронэкспорт" представляет наиболее перспективные образцы вооружений, среди которых интегрированные ракетные системы "Калибр-ПЛЭ" (Club-S), "Калибр-НКЭ" (Club-N), береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" и береговой ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельной ракетой Х-35Э, а также морское подводное оружие – торпеды УГСТ, ТЭ-2 и донные мины», - говорится в сообщении.

Оружейная выставка Indo Defence 2018 пройдет с 7 по 10 ноября в Индонезии. Данная площадка является одной из крупнейших международных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, она проводится при поддержке индонезийского министерства обороны.