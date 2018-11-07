Проход Су-57 на сверхмалой высоте: эксклюзивные кадры с воздуха

В новом выпуске программы «Военная приемка» съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять проход новейших истребителей Су-57 на сверхмалой высоте.

Съемки проходили с рампы транспортного самолета Ан-12, со взлетно-посадочной полосы, а также с помощью экшн-камер, установленных на истребителях.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57.

Самолеты применялись в Сирии, где нанесли по террористам удар с помощью крылатых ракет.

Контракт на поставку истребителей в войска был подписан в августе. Всего до 2020 года армия получит два самолета, при этом десять машин уже находятся в опытной эксплуатации.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.