Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ситуация в сирии ТЕГИ

Зенитные комплексы С-300 в Сирии приведены в боевую готовность - СМИ

Павел Настин
13:15 07.11.2018
Российские специалисты завершили переоборудование зенитных ракетных комплексов в экспортный вариант.
Зенитные комплексы С-300 в Сирии приведены в боевую готовность - СМИ
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Переоборудование зенитных ракетных комплексов С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит» завершили российские специалисты в Сирии. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Технические специалисты российских оборонных предприятий, прибывшие в Сирию в начале октября вслед за доставленными туда ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, которые являются своего рода "гибридом", включающим элементы обоих комплексов, завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и на днях вернулись на родину», - говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях Сирии, осталось завершить подготовку на технике сирийских военных.

О начале поставок С-300 в Сирию ранее заявлял министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Поставки стали ответной реакцией на действия Израиля, своевременно не предупредившего об авиаударе, в результате которого ракета ЗРК С-200 ПВО Сирии, отражавшая удар, сбила российский самолет Ил-20. По словам Шойгу, наращивание мощи сирийской ПВО удержит провокаторов от необдуманных поступков.

Позднее Израиль заявил, что С-300 не защитят Дамаск от израильских ударов с воздуха, поскольку у Тель-Авива есть американские истребители F-35, которые российские ЗРК якобы не могут засечь.

Вместе с тем, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что после появления в Сирии российских зенитных комплексов С-300 Израиль перестал наносить воздушные удары по территории этой страны.

ЗРК С-300 предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Комплекс С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.11.2018, 13:37
Кому в России положены льготы по ЖКХ
Дата06.11.2018, 04:15
Расчеты «Градов» и экипажи «Крокодилов» ведут огонь по «боевикам» в Средней Азии: яркие кадры маневров
Дата05.11.2018, 17:42
«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.11.2018, 13:14
Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
13:15 ОПК
Зенитные комплексы С-300 в Сирии приведены в боевую готовность - СМИ
11:29 Армия
В Минобороны РФ рассказали об уровне напряженности в зоне деэскалации в Идлибе
05:35 В стране и мире
Видео
Войска РХБ-защиты следят за ситуацией в Идлибской зоне деэскалации
05:00 В стране и мире
Видео
Как несут службу российские военные в Идлибской зоне деэскалации
22:18 В стране и мире
Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли позиции правительственных войск
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:23 В стране и мире
Видео
В ассоциации коллекторов ответили на предложение передать им долги россиян
11:45 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты с применением беспилотников на ЧМ-2018 в России
08:31 В стране и мире
Банк России отозвал лицензию у двух банков
08:30 В стране и мире
Видео
Большинство в сенате США осталось за республиканцами
08:04 В стране и мире
Компания Boeing предупредила о фатальных особенностях управления своими новыми самолетами
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео
Видео
Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео
«След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении
Назван способ быстрого и эффектного ежедневного похудения
Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.