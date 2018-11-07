Зенитные комплексы С-300 в Сирии приведены в боевую готовность - СМИ

Переоборудование зенитных ракетных комплексов С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит» завершили российские специалисты в Сирии. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Технические специалисты российских оборонных предприятий, прибывшие в Сирию в начале октября вслед за доставленными туда ЗРК С-300ПМ/ПМ-2, которые являются своего рода "гибридом", включающим элементы обоих комплексов, завершили их переоборудование в экспортный вариант С-300ПМУ-2 и на днях вернулись на родину», - говорится в сообщении.

Как отметил собеседник агентства, все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях Сирии, осталось завершить подготовку на технике сирийских военных.

О начале поставок С-300 в Сирию ранее заявлял министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Поставки стали ответной реакцией на действия Израиля, своевременно не предупредившего об авиаударе, в результате которого ракета ЗРК С-200 ПВО Сирии, отражавшая удар, сбила российский самолет Ил-20. По словам Шойгу, наращивание мощи сирийской ПВО удержит провокаторов от необдуманных поступков.

Позднее Израиль заявил, что С-300 не защитят Дамаск от израильских ударов с воздуха, поскольку у Тель-Авива есть американские истребители F-35, которые российские ЗРК якобы не могут засечь.

Вместе с тем, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что после появления в Сирии российских зенитных комплексов С-300 Израиль перестал наносить воздушные удары по территории этой страны.

ЗРК С-300 предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Комплекс С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами.