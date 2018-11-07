Сезон разминирования военными в Чечне продлен до декабря

В связи с благоприятными погодными условиями саперы продолжат разминирование на территории Чечни, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он подчеркнул, что работы по разминированию на территории Ингушетии завершены из-за снега.

С апреля нынешнего года по настоящее время армейскими саперами очищены от взрывоопасных предметов около 1,7 тысячи гектаров в обеих республиках, что на треть превышает запланированные на сезон показатели.

В разминировании принимают участие более 400 военных инженеров, которые применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».