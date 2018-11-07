Новейший тренажер для вертолета Ми-8МТВ-1 передан Росгвардии

Специальный тренажер, созданный для обучения летного состава в штатных режимах полета, при энергичном маневрировании, отказе авиационной техники, ошибках в технике пилотирования и неблагоприятных метеорологических условиях, передан Федеральной службе войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), сообщает пресс-служба АО ЦНТУ «Динамика».

«Система визуализации тренажера представляет собой восьмиканальную проекционную систему со сферическим экраном и компьютерным синтезом изображений, обеспечивая непрерывное и слитное изображение закабинного пространства с углами обзора не менее 240° по горизонтали и 60° по вертикали для каждого члена экипажа. Генерация изображения внекабинной обстановки обеспечивает визуализацию закабинной обстановки на всех этапах и режимах полета вертолета во всем диапазоне высот, скоростей, временных и погодных условий в видимом диапазоне спектра», - говорится в сообщении.

В нем подчеркнуто, что система обеспечивает воспроизведение района полетов площадью не менее 200 х 200 квадратных километров и отличается высокой степенью детализации подстилающей поверхности, воспроизводит изображения практически любых реальных объектов и таких спецэффектов, как рассеивание солнечного света, туман, облачность, динамические тени, пыльные и снежные вихри и так далее.

Тренажер размещен на территории нового учебно-тренировочного центра, построенного с учетом всех требований к современным обучающим тренажерным комплексам в авиации.