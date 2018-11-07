Самолет Ан-148 будет передан ЦВО до конца ноября

Приемная комиссия Центрального военного округа убыла в Воронеж для получения транспортно-пассажирского самолета Ан-148-100, который планируется принять на вооружение до конца ноября, сообщает пресс-служба ЦВО.

В сообщении говорится, что самолеты будут дислоцироваться в отдельном транспортном смешанном авиационном полку в Свердловской области, летчики прошли переучивание на новый тип самолета на аэродроме Чкаловский в Московской области.

В апреле текущего года занимавший в тот момент пост заместителя министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе своего посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества заявил, что судьба трех самолетов Ан-148 для Министерства обороны, находящихся на предприятии в финальной стадии готовности, зависит от украинских поставщиков.

«Мы недополучили три самолета только, они находятся на финальной стадии. С высокой вероятностью мы их получим, а решение о дальнейшем продолжении программы будем принимать в зависимости, к сожалению, от сложившейся политической ситуации», - сказал Борисов.

Отметим, что два самолета поступили на вооружение 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в мае.

В феврале текущего года стало известно, что Украина запретила поставку в Россию двигателей Д-436, которые используются на Ан-148.

В июне прошлого года источник «Звезды» в авиастроительной отрасли сообщил, что производство самолетов Ан-148 в России будет завершено.